POL-HSK: Versuchter Raub

Meschede (ots) - Am Montag gegen 17.30 Uhr versuchten drei Männer am Schederweg einem 12-jährigen Mädchen das Handy zu rauben. Als das Mädchen um Hilfe schrie, flüchteten die Täter. Im Bereich des ehemaligen Schwesterwohnheims fotografierte das Kind im Schnee. Als es sich mit einer Hand auf dem Boden abstützte kamen drei Männer hinzu. Ein Mann trat dem Mädchen auf die Hand und versuchte ihr das Handy zu entreißen. Als sie das Handy wegzog und laut um Hilfe schrie, flüchteten die Täter ohne Beute. Das Mädchen wurde leichtverletzt. Die Männer waren etwa 20 Jahre alt. Sie hatten schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Zwei Männer trugen rote Nike-Schuhe, der Haupttäter trug weiße Nike-Schuhe. Alle drei Täter waren mit einer "schlabberigen" Hose bekleidet. Ein Täter hatte lockige Haare, ein anderer trug eine Kappe. Eine Fahndung der Polizei nach den Täter verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell