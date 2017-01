POL-HSK: Automarder an der Kleinbahnstraße

Arnsberg (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend bis Sonntagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter zwei Fahrzeuge an der Kleinbahnstraße auf. An zwei Kleintransportern schlug der Täter jeweils die Seitenscheibe ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht geklärt. Beide Lkw befanden sich auf der Rückseite vom Bahnhof. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

