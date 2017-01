POL-HSK: Unbekannter Mann beschädigt zwei Autos

Arnsberg (ots) - Am Sonntag gegen 22 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann am Moosfelder Ring. Der Mann beschädigte zwei geparkte Autos. An den Autos wurden die Scheiben und Außenspiegel beschädigt sowie der Lack zerkratzt. Die Autos standen direkt nebeneinander. Der flüchtige Mann ist etwa 30 Jahre alt und 1,90 Meter groß, bei einer stabilen Figur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, ähnlich einer Collegejacke mit einem Zeichen oder Wappen auf dem Rücken. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell