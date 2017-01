POL-HSK: Scheiben eingeschlagen

Brilon (ots) - Am Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter eine Autoscheibe auf einem Parkplatz an der Korbacher Straße ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Der Täter schlug mit einer Flasche gegen die Seiten- und Windschutzscheibe. Hierbei wurden die Gläser sowie das Autodach des Renaults beschädigt. Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass der Täter etwa 1,80 bis 1,90 groß war. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

