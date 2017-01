POL-HSK: Unfallflucht

Hallenberg (ots) - Am Samstag um 15.25 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen blauen Audi A3 auf einem Discounter-Parkplatz an der Bahnhofstraße. Als er zehn Minuten später zum Auto zurückkehrte, stellt er eine Beschädigung am linken Heck fest. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unfallverursacher den Audi. Er flüchtete vom Parkplatz, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Da sich zum Unfallzeitpunkt viele Besucher auf dem Parkplatz befanden, hofft die Polizei auf mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell