POL-HSK: Diebstahl

Medebach (ots) - Am Freitag gegen 17.30 Uhr wurde eine Verkäuferin in einem Textilgeschäft an der Oberstraße von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Mittäter plünderte unterdessen die Kasse. Zu Tatzeit erschien ein Mann im Geschäft. Diese verwickelte die Mitarbeiterin in ein Verkaufsgespräch und lockte sie von der Kasse weg. Gleichzeitig erschien ein zweiter Mann im Geschäft. Ohne etwas zu kaufen verließen die beiden Männer schließlich den Laden. Bei der anschließenden Kassenkontrolle bemerkte die Frau, dass aus dieser Bargeld entwendet wurde. Weiterhin hatte der Täter den Aufenthaltsraum aufgesucht und hier die private Geldbörse der Angestellten durchsucht. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 Jahre alt; zwischen 1,75 bis 1,70 Meter groß; südländisches Aussehen mit guten Deutschkenntnissen Der ablenkende Täter trug eine dunkelblaue Winterjacke, eine schwarze Wollmütze mit Schal sowie dreckige, grobstollige Schuhe. Der andere Täter hatte kurze schwarze Haare. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell