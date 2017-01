POL-HSK: Zeugen helfen Polizei bei Unfallflucht

Sundern (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09 Uhr kam ein 21-jähriger Mann "In de Flamke" mit seinem Auto von der Straße ab und landete vor einem Baum. Er ruft seine Eltern an. Die bringen ihn von der Unfallstelle weg. Ins Unfallauto setzt sich der Vater. Zeugen brachten die Polizei auf die richtige Spur. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass der 21-jährige Mann von Arnsberg in Richtung Sundern fuhr. Hinter einer Kurve kam das Auto von der Straße ab, schleuderte eine Böschung hierunter und prallte frontal gegen einen Baum. Ersthelfer die dem Mann helfen wollten, wurden von diesem aggressiv abgewiesen. Kurz darauf erschien ein weiteres Auto. Der Unfallverursacher setzte sich in das Auto und fuhr mit einer Frau davon. Am Unfallort blieb der 52-jährige Vater. Als die Polizei eintraf saß dieser im Unfallauto und erklärte, dass er den Unfall verursacht habe. Mehrere Zeugen konnten der Polizei jedoch den wahren Sachverhalt schildern. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der flüchtige Sohn bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte und sich zwischenzeitlich in einem Krankenhaus behandeln ließ. Hier trafen die Beamten schließlich auf den jungen Mann. Da Hinweise auf den Genuss von Alkohol vorlagen, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell