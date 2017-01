POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch

Arnsberg (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in einem Wohnheim an der Ringlebstraße in mehrere Wohnungen gewaltsam einzudringen. Die fünf Wohnungstüren hielten den Hebelversuchen jedoch stand. Am frühen Freitagmorgen (27.01.2017 04:45 h) hatte ein Bewohner verd. Geräusche wahrgenommen. Personen konnte der Bewohner jedoch nicht erkennen. Hinweise bzgl. verdächtiger Beobachtungen bitte an die Polizeiwache Arnsberg tel. 02932 90200.(Kri)

