POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung

Arnsberg (ots) - Am Freitagabend (27.01.2017) gegen 19:10 h kam es im Ortsteil Herdringen auf der Dungestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Der 15jährige Geschädigte wurde von einer größeren Personengruppe in einem Lokal körperlich angegangen und auf die Straße geschubst. Dort wurde er von der Gruppe umzingelt und bedrängt. Im weiteren Verlauf erlitt der Geschädigte Tritte und Schläge. Im Anschluss entfernten sich die Beschuldigten (im Alter zw. 13 und 17 Jahren) in unbekannte Richtung. Der Geschädigte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (Kri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell