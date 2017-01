POL-HSK: Versuchter Einbruch

Arnsberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 11 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Burgstraße einzubrechen. In dem Mehrfamilienhaus versuchten die Täter die Tür einer Wohnung aufzuhebeln, schafften es aber nicht diese zu öffnen. An der Tür entstand ein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell