POL-HSK: Zwei Brände in Brilon

Brilon (ots) - Am Donnerstagmorgen um 11.05 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Zimmerbrand in der Strackestraße gerufen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht vor Ort, alle anderen Hausbewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand in der Küche. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Am Freitagmorgen gegen 02.30 Uhr brannte am Nachtigallweg eine Mülltonne. Das Feuer griff auf die Außenwand einer Garage über. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte die ersteintreffende Streifenwagenbesatzung das Feuer eindämmen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand durch Aschereste im Mülleimer verursacht wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell