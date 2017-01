POL-HSK: Unfall auf Kreuzung

Brilon (ots) - Am Donnerstag um 13.55 Uhr stießen auf der Kreuzung Nehdener Weg / Hinterm Gallberg / Im Kissen zwei Autos zusammen. Eine 38-jährige Frau wurde leichtverletzt. Als ein 24-jähriger Mann aus Bestwig mit seinem Auto die Kreuzung in Richtung der Straße "Im Kissen" überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der Frau. Diese war von Nehden kommend in Richtung Brilon über die Kreuzung gefahren. Der Bauhof der Stadt Brilon musste an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe abstreuen.

