POL-HSK: Drei kaputte Fahrzeuge und eine leichtverletzte Frau

Hallenberg (ots) - Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr geriet eine 32-jährige Autofahrerin aus Schmallenberg auf der Bundesstraße 236 in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen. Die Frau wurde leichtverletzt Die Verkehrsteilnehmerin fuhr auf der Straße von Hallenberg in Richtung Bromskirchen. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr. Dort prallte sie zunächst seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw sowie dessen Anhänger. Nach dem Aufprall schleuderte die Frau zurück auf ihren Fahrstreifen. Trotz Vollbremsung krachte ein nachfolgender Pkw in das Fahrzeugheck. Hierdurch wurde ihr Auto nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Die Frau wurde leichtverletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Zur Säuberung der Fahrbahn musste die Feuerwehr Hallenberg ausrücken. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell