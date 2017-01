POL-HSK: Fahrraddiebstahl

Meschede (ots) - Zwischen Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, wurde ein hochwertiges Mountainbike an der Straße "Am Rautenschemm" geklaut. Das Fahrrad stand verschlossen in einer offenen Garage. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Rotwild", Typ "RFR. Das Fahrrad ist einem sehr gut gepflegten Zustand. Besondere Auffälligkeiten: Downhill- Lenker mit weißen Griffstücken, orangene Bremsklötze; schwarz lackierte Hinterfelge, zahlreiche Event- und Sponsorenaufkleber Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen. Hallenberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell