POL-HSK: Einbruch in Büro

Meschede (ots) - In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude einer caritativen Einrichtung an der Steinstraße ein. Die Täter gelangten durch eine Hintertür in das Gebäude. Hier brachen sie mehrere Türen zu den Büroräumen auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell