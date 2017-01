POL-HSK: Haltestelle beschädigt

Sundern (ots) - Unbekannte Jugendliche beschädigten am Donnerstag gegen 18.30 Uhr die Bushaltestelle an der Schwimmhalle auf der Schulstraße. Eine Zeugin hörte zunächst mehrere Jugendliche an der Bushaltestelle. Anschließend hörte sie einen lauten Knall. Bei der Nachschau fuhr ein Bus von der Haltestelle ab. Die Jugendlichen waren verschwunden. Möglicherweise waren diese in den Bus gestiegen. An der Bushaltestelle wurde ein Glaselement beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell