POL-HSK: Diebstahl in Geschäft

Winterberg (ots) - Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Donnerstag um 13.35 Uhr eine Geldbörse aus dem Personalraum eines Bekleidungsgeschäfts an der Straße "Am Waltenberg". Die Frau nutzte eine günstige Gelegenheit, betrat unbemerkt den Raum und entwendet die Geldbörse einer Mitarbeiterin. Die Tat konnte durch eine Überwachungskamera gefilmt werden. Folgende Beschreibung der Täterin liegt vor: Etwa 50 Jahre, schulterlange grau-blonde Haar, bekleidet mit einem langen Mantel. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell