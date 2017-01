POL-HSK: Sachbeschädigung

Arnsberg (ots) - Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter mehrere Löcher in die Scheiben eines Bürogebäudes in der "Langen Wende". Die Täter schlugen mit einem spitzen Gegenstand mehrere Löcher in eine Türverglasung und in zwei Fensterscheiben. Hinweise auf einen Einbruch liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell