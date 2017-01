POL-HSK: Beschädigtes Auto gesucht

Brilon (ots) - Eine Verkehrsteilnehmerin beschädigt am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Augenklinik an der Straße "Am Schönschede" einen anderen Pkw. Den Unfall wurde erst am nächsten Tag angezeigt. Die Polizei sucht jetzt das beschädigte Auto. Beim Ausparken beschädigte die Frau einen geparkten, dunklen Pkw. Dieser wurde vermutlich an der rechten Seite beschädigt. Das Verkehrskommissariat in Brilon sucht jetzt das beschädigte Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell