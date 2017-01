POL-HSK: Diebstahl aus Auto

Olsberg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch wurde die Seitenscheibe eines grauen Pkw-Skoda an der Jägerstraße eingeschlagen. Die Täter entwendeten aus dem Wagen Elektro- und Kleinwerkzeug sowie ein mobiles Navigationsgerät. Die Tatzeit kann auf Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 11.45 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

