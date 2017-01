POL-HSK: Baggerscheibe eingeschlagen

Arnsberg (ots) - An der Möhnestraße wurde in der Nacht zum Dienstag die Fensterscheibe eines Baggers eingeschlagen. Der Bagger befand sich auf der Möhnestraße, in der Nähe zur Einmündung der Ordensmeisterstraße. Eine Zeugin hörte gegen 23.30 Uhr einen Knall auf der Straße hören, schenke diesem aber keine weiter Beachtung. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

