POL-HSK: Drei Verletzte am Thülener Kreuz

Brilon (ots) - Am Dienstag um 10.20 Uhr forderte ein Verkehrsunfall am Thülener Kreuz drei leichtverletzte Frauen. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Eine 18-jährige Frau aus dem Kreis Lippe kommt mit ihrem Auto aus Richtung Thülen. Als sie die Kreuzung in Richtung Hoppecke quert, kommt es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 54-järhigen Frau aus Marsberg. Diese fuhr über die Bundesstraße 7 in Richtung Brilon. Bei dem Unfall werden die beiden Fahrerinnen sowie eine 26-jährige Beifahrerin aus dem Lipper Auto leichtverletzt. Die Frauen wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Biede Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell