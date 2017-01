POL-HSK: Frau bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Meschede (ots) - Beim Abbiegen vom Tankstellengelände an der Warsteiner Straße kommt es zum Zusammenstoß von zwei Autos. Eine 37-jährige Frau wird hierbei leichtverletzt. Am Dienstag um 09.10 Uhr biegt ein 45-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Auto von Gelände einer Tankstelle in Richtung Warstein ab. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Innenstadt fahrendem Auto der 37-jährigen Frau. Bei dem Unfall wurde die Frau aus Solingen leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro.

