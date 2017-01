POL-HSK: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Sundern (ots) - Am Dienstag gegen 14.30 Uhr stießen am "Micheln Kreuz" zwei Autos zusammen. Ein Mann und eine Frau verletzten sich leicht. Ein 61-jähriger Mann aus Menden fuhr über die Kreisstraße 1 in Richtung Bundesstraße. Als er in die Kreuzung einfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 75-jährigen Balvers. Dieser fuhr auf Landstraße 544 in Richtung Herdringen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Balve sowie seine 73-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell