POL-HSK: Einbruch in Antiquitätenladen

Arnsberg (ots) - Am frühen Montagmorgen, zwischen 02 Uhr bis 13 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Antiquitätenladen an der Rumbecker Straße ein. Durch das Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter in das Geschäft. Hier entwendeten sie mehrere elektronische Geräte. Eine entwendete Kamera verloren die Täter beim Ausstieg aus dem Fenster. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

