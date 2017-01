POL-HSK: Roter VW Up nach Unfallflucht gesucht

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Montag verlor ein flüchtiger Unfallverursacher seinen rechten Außenspiegel auf dem Hillsmannring. Der Spiegel gehört zu einem roten VW up. Zwischen 23.15 Uhr bis 09.45 Uhr parkte ein VW Golf am Fahrbahnrand. In dieser Zeit streifte der Unfallverursacher mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten VW. Ermittlungen ergaben, dass der Spiegel zu einem roten VW up gehört. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu einem beschädigten roten VW up machen? Wurde der Unfall durch Zeugen bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell