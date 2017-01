POL-HSK: Opferstock aufgebrochen

Olsberg (ots) - Am Freitag wurde der Opferstock in der St. Antonius Kirche in Wiemeringhausen aufgebrochen. Die Täter betraten zwischen 08 bis 17 Uhr die geöffnete Kirche. An der Krippe hebelten sie eine aufgestellte Spendenfigur auf und konnten hier einen kleinen Bargeldbetrag entwenden. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell