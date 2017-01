POL-HSK: Verkehrsunfall endet glimpflich

Bestwig (ots) - Am Montag um 17.35 Uhr endete ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Velmede glimpflich. Eine Autofahrerin fuhr gegen die halb herabgelassene Laderampe eines Lkw. Die Beifahrerin aus dem Auto wurde leichtverletzt. Der Lkw stand mit der halb herabgelassenen Laderampe an der Bundesstraße in Fahrtrichtung Bestwig. Teile der Rampe ragten hierbei auch auf die Fahrbahn. Eine 81-jährge Frau fuhr mit ihrem Auto in die Rampe. Bei dem Zusammenstoß wurde die vordere rechte Seite des Autos aufgeschlitzt. Die 78-jährige Beifahrerin wurde leichtverletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell