POL-HSK: Silberner Pkw nach Unfallflucht gesucht

Bestwig (ots) - Am Montag gegen 17.50 Uhr konnte eine Zeugin auf der Heinrich-Lübke-Straße eine Unfallflucht beobachten. Ein silberner Pkw-Kombi flüchtete. Beim rückwärts Ausparken beschädigte der Kombi einen auf dem Gehweg geparkten Nissan Micra. Anschließend flüchtet der Unfallverursacher in Richtung Bödefeld. Das Kennzeichen soll aus dem HSK stammen und möglicherweise die Buchstaben LC enthalten. Angaben zum Fahrer liegen nicht vor. Die Zeugin gab an, dass ein Mann den Unfall ebenfalls beobachten konnte. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell