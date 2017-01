POL-HSK: Versuchter Einbruch

Brilon (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Haar" einzubrechen. Zwischen 23.00 Uhr bis 09.30 Uhr manipulierten die Täter am Türschloss, schafften es aber nicht die Tür zu öffnen. Das Schloss wurde hierbei zerstört. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell