POL-HSK: Kaputten Spiegel auf Motorhaube abgelegt.

Schmallenberg (ots) - Am Samstagmorgen wurde auf der Straße "Im Ohle" ein Außenspiegel eines geparkten Ford Kuga abgefahren. Der Spiegel wurde anschließend auf der Motorhaube abgelegt. Der Verursacher flüchtete. Zwischen 05.30 Uhr bis 11.30 Uhr parkte der schwarze Ford am Fahrbahnrand. Bei der Rückkehr lag der abgefahrene, linke Außenspiegel auf der Motorhaube. Ob der Verursacher oder ein Zeuge den Spiegel dort abgelegt hat ist bislang nicht geklärt. Die Polizei fragt: Wer hat den Spiegel auf die Motorhaube gelegt? Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 02974 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell