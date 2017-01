POL-HSK: Spritdiebstahl

Schmalenberg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Montag bohrten unbekannte Täter den Tank eines BMW-Mini in der "Alten Handelsstraße" an. Die Täter konnten hierdurch einige Liter Benzin abzapfen. Zwischen Sonntag, 14.30 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, parkte der Mini auf einem Parkplatz gegenüber eines Hotels. Als der Besitzer zunächst losfuhr, zog er eine kleine Benzinspur hinter dem Auto her. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde er auf die Spur aufmerksam gemacht, so dass er am Ortseingang von Schmallenberg anhielt. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass der Tank angebohrt wurde. Durch den Bauhof wurde die Benzinspur abgestreut. Neben dem Spritverlust entstand ein hoher dreistelliger Sachschaden an dem Tank. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 02974 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell