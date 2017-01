POL-HSK: Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Sundern (ots) - Am Montagmorgen, zwischen 08.45 Uhr bis 09.30 Uhr, flüchtete ein rotes Auto nach einem Parkplatzunfall am Selscheder Weg. Ein schwarzer Audi A3 parkte zur Tatzeit auf einem Supermarktparkplatz. In dieser Zeit wurde der Audi durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein rotes Auto handelt. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell