POL-HSK: Zeugen in Bruchhausen gesucht

Arnsberg (ots) - Wie bereits berichtet kam es auf einer öffentlichen Veranstaltung am zweiten Weihnachtstag in der Schützenhalle in Bruchhausen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Besuchern. Dabei wurde ein junger Mann mit einer Flasche schwer am Hals verletzt. Obwohl bereits mehrere Zeugen durch die Kriminalpolizei vernommen wurden, konnte der genaue Ablauf der Auseinandersetzung noch nicht eindeutig aufgeklärt werden. Aus diesem Grund werden weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

