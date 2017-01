POL-HSK: Silberner BMW bei Einbruch aufgefallen

Arnsberg (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen im Arnsberger Stadtgebiet. Möglicherweise steht ein silberner BMW aus Dortmund in Verbindung zu den Taten. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und konnte einen wichtigen Hinweis geben. Er beobachtete am Samstagnachmittag einen verdächten BMW auf der Oberglösinger Straße in Oeventrop. Im Auto befand sich ein Mann der sich augenscheinlich wegduckte. Bei dem Auto handelt es sich um einen älteren, silbernen 3er BMW (316L) mit Dortmunder Kennzeichen. Wenige Meter weiter kam es am Samstagnachmittag auf der Straße "Auf dem Freiken" zu einem Wohnungseinbruch.

Die Polizei ermittelt, ob der BMW am Wochenende auch an anderen Einbruchsorten aufgefallen ist. Hierzu gehören insbesondere Herdringen (Kiebitzweg), Bachum (Friedhofstraße) und Alt-Arnsberg (Ringstraße und Birkenpfad).

Wo ist der Dortmunder BMW am Wochenende aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem Auto machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell