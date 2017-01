POL-HSK: Feuerwehr rettet sieben Menschen

Marsberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag brannte es in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Kasseler Straße. Die Feuerwehr rettet sieben Bewohner. Durch das schnelle Eingreifen wurden niemand verletzt. Gegen 01.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brandort gerufen. Hier brannte es im Geschäft im Erdgeschoss, welches zurzeit renoviert wird. Die Feuerwehr konnte fünf Bewohner aus dem Erdgeschoss in Sicherheit bringen. Ein Mann wurde mittels Schiebeleiter von der Dachterrasse gerettet. Mittels Drehleiter wurde ein weiterer Mann aus dem zweiten Obergeschoss aus dem brennenden Haus geholt. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr wurde kein Bewohner durch das Feuer verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude konnte verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern momentan noch an.

