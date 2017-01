POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einrichtungsgeschäft

Arnsberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 04 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einrichtungsgeschäft an der Marktstraße einzubrechen. Die Täter warfen einen Ziegelstein durch die Scheibe der Eingangstür, betraten aber nicht den Laden. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei der Täter gestört. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell