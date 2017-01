POL-HSK: Aktion "Verkehrssicheres Fahrrad"

Olsberg (ots) - Auch 2016 führte der Verkehrssicherheitsberater Polizeihauptkommissar Pavan von der Kreispolizeibehörde die Fahrradprüfungen in den Grundschulen Bigge, Olsberg und Bruchhausen durch. Bei der dazugehörigen Gewinnaktion konnten zehn Kinder gewinnen. Jetzt fand die Preisverleihung statt. Selbstverständlich ist ein verkehrssicheres Fahrrad die Voraussetzung für die Teilnahme an der Fahrradausbildung. Als weiterer Anreiz durften die Kinder mit einem geprüften und verkehrssicheren Fahrrad an der gemeinsamen Gewinnaktion der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und der Sparkasse Hochsauerland teilnehmen.

In einer kleinen Feierstunde wurden die Gewinner geehrt. 121 Fahrräder erhielten von Polizeihauptkommissar Raphael Pavan die Plakette "Verkehrssicheres Fahrrad". Zehn Kinder hatten das Glück bei der Auslosung gezogen zu werden und eine Trinkflasche sowie einen Schwimmgutschein gewonnen zu haben. Die Gewinner lauten: Timo Schindler, Marie Volpert, Sven Funke, Judy Petri, Mira Hannemann, Lisa Spiekermann, Johannes Bathen, Alex Kron, Julia Schmidt und Robin Wiegelmann.

In den Räumlichkeiten der Sparkassenfiliale Olsberg konnte Frau Klamant als Filialleiterin und Polizeihauptkommissar Raphael Pavan in die gespannten Augen der Gewinner sehen und die Preise feierlich übergeben. Eltern und Geschwister waren zu dieser Feier natürlich auch eingeladen. Robin Wiegelmann konnte sich noch ein zweites Mal freuen. Er gewann den "Superpreis". Ein eBook-Reader der unter den anwesenden Gewinnern nochmals ausgelost wurde. Um bei der "dunklen Jahreszeit" auch als Fußgänger besser gesehen zu werden, verteilte der Verkehrssicherheitsberater Raphael Pavan noch Reflektoren für Kleider und Taschen an die anwesenden Kinder aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell