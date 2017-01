POL-HSK: Vandalen im Parkhaus

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Samstag randalierten bislang unbekannte Täter in einem Parkhaus an der Mendener Straße. Sie zerstörten eine Schranke und sprühten einen Feuerlöscher leer. Zwischen Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 09 Uhr, brachen die Täter die Schranke der Ausfahrt ab. Zudem wurde auf dem ersten Parkdeck mit einem Pulver-Feuerlöscher ein geparktes Auto eingesprüht. Möglicherweise wurde das Auto durch den Staub beschädigt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell