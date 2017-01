POL-HSK: BMW geklaut

Arnsberg (ots) - Am Freitag wurde in Moosfelde ein 5er-BMW geklaut. In der Zeit zwischen Mitternacht bis 07.40 Uhr entwendete bislang unbekannte Täter den blauen BMW. Der Wagen stand auf einem Parkplatz auf der Eschenstraße. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen blauen 5er-BMW (560L). Am Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen HSK-MZ17 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell