POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter brachen am Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Friedhofstraße ein. Zwischen 16 Uhr bis 18.30 Uhr brachen die Einbrecher die Terrassentür des Hauses auf. Im Haus wurden die Räume durchsucht und aus einer Geldbörse ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Über weiteres Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell