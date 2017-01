POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Arnsberg (ots) - Das Verkehrskommissariat in Arnsberg sucht bei zwei Verkehrsdelikten nach Zeugen. Auf der Arnsberger Straße wurde ein Auto durch eine geworfene Eisplatten beschädigt. Auf einem Supermarktparkplatz kam es zu einer Verkehrsunfallflucht.

Am Freitagabend um 18.40 Uhr fuhr eine 53-jähirge Autofahrerin auf der Arnsberger Straße in Richtung Neheim. Im Bereich der Fußgängerbrücke in der Tangente hörte sie einen lauten Knall und bemerkte anschließend eine Beschädigung auf der rechten Windschutzscheibe. Auf der Fahrbahn befanden sich noch einige Eisbrocken. Es ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter Eisbrocken auf das fahrende Auto der Frau geworfen haben. Personen auf der Brücke hatte die Frau zuvor nicht wahrgenommen.

Am Samstag, zwischen 13.05 Uhr bis 14.40 Uhr, wurde ein parkender, brauner Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Westring beschädigt. Bei der Rückkehr zum Auto stellte der Besitzer Unfallspuren im rechten Heckbereich fest. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell