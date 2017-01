POL-HSK: Hochwertige Motorsäge entwendet

Brilon (ots) - Am 12. Januar 2017 wurde bei Forstarbeiten in Brilon Wald eine Motorsäge entwendet. Die Forstarbeiter waren in einem Waldstück an der Bundesstraße 251 zwischen Brilon Wald und Willingen beschäftig. Während der Arbeiten, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr, öffneten unbekannte Täter die geschlossene Plane des Pritschenwagens und entwendeten eine Kettensäge der Marke Husqvarna.

