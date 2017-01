POL-HSK: Münzautomaten aufgebrochen

Marsberg (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Wochenende mehrere Münzautomaten einer Waschanlage an der Carl-Reinke-Straße auf. Zwischen Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 11:45 Uhr, brachen die Täter die Münzschlösser auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 2000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell