POL-HSK: Hoher Schaden bei Unfallflucht

Meschede (ots) - Am Freitag um 13.35 Uhr musste ein Kleintransporter auf der Landstraße 914 einem schwarzen Auto ausweichen. Der Kleintransporter kam von der Straße ab und blieb auf der Seite liegen. Ein 22-jähriger Mann aus Soest fuhr mit seinem weißen Mercedes-Sprinter auf der Landstraße 914 von Schüren in Richtung Mülsborn. Nach eigenen Angaben kam ihm in einer Rechtskurve ein schwarzer Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Lkw musste nach rechts ausweichen, kam von der Straße ab und rutschte über 60 Meter durch den Straßengraben. Nach dem Aufprall gegen einen Straßenbaum blieb der Lkw auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Mann aus Soest konnte sich glücklicherweise unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Schüren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell