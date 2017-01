POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg-Neheim (ots) - Am Samstag, 08:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Radfahrer aus Köln den Kreisverkehr der Graf-Gottfried-Straße in Richtung Möhnestraße. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er ohne Einwirkung Dritter und verletzte sich hierdurch leicht am Kopf. Der 37-Jährige trug keinen Fahrradhelm. Es entstand kein Sachschaden. (PK)

