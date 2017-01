POL-HSK: Bahnunfall

Meschede-Laer (ots) - Am Samstag, 15:40 Uhr, befuhr ein Zug der Deutschen Bahn die Strecke von Hagen in Richtung Winterberg. Nach Aussage des 37-jährigen Zugführers und weiteren Zeugen habe ein 83-jähriger Mann aus Meschede aus ungeklärter Ursache auf den Gleisen im Bereich des Bahnübergangs Laer gelegen. Trotz sofortiger Notbremsung wurde der 83-Jährige von dem Zug erfasst und schwer verletzt. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

