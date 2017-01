POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schmallenberg-Wormbach (ots) - Am Samstag, 16:30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Schmallenberg mit seinem Pkw die Straße "Alt Wormbach" aus Richtung Rennefeld kommend und missachtete an der Kreuzung zur Straße "Auf´m Bruch" die Vorfahrt einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin aus Schmallenberg. Diese befuhr die Straße "Auf´m Bruch" in Richtung Felbecke. Durch den Zusammenstoß wurde die 44-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt ca. 9.000,- Euro. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell