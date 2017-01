POL-HSK: Einbruch in ein Wohnhaus

Arnsberg-Oeventrop (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:50 Uhr, wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster des Esszimmers eines Zweifamilienhauses in der Straße "Auf dem Freiken" aufgehebelt. Das Gebäude ist mittig der Straße gelegen. Aus dem Innern wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Auswertung der Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise werden erbeten. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell