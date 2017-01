POL-HSK: Pkw-Brand

Sundern (ots) - Am Samstag, 20:30 Uhr, setzten ein oder bislang mehrere unbekannte Täter einen Pkw VW Golf am Ende der Straße "Im Buchenhain" in Brand. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Auswertung der Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden ca. 2.500,- Euro. Hinweise werden erbeten. (PK)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell